Auf dem Dach der neuen Logistikimmobilie "Positive Footprint Warehouse" von Levi Strauss & Co., hat Sunrock eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 3,45 MW installiert. Das Vorzeigeprojekt in Dorsten ist das deutschlandweit erste Projekt, bei dem der Cradle-to-Cradle-Ansatz angewandt wird. Sunrock, Entwickler von Photovoltaik-Anlagen für großflächige Dächer, hat eine Photovoltaik-Anlage für das weltweit tätige Bekleidungsunternehmen Levi Strauss & Co. in Betrieb genommen. Das Projekt "Positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...