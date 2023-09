Das Ansteigen der Zinsen und das eingetrübte Wirtschaftsumfeld machen sich am Schwyzer Immobilienmarkt bemerkbar.Schwyz - Das Ansteigen der Zinsen und das eingetrübte Wirtschaftsumfeld machen sich am Schwyzer Immobilienmarkt bemerkbar. Dies geht aus der jüngsten Ausgabe der Studie zum Schwyzer Immobilienmarkt hervor, welche die Schwyzer Kantonalbank in Zusammenarbeit mit dem Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner jährlich publiziert. Die Recherchen zeigen klar: Das Angebot an Wohneigentum hat sich nur...

Den vollständigen Artikel lesen ...