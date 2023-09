Seit letztem Monat bietet die DFV Deutsche Familienversicherung AG ihren Kunden und Kundinnen Direktauszahlungen von Kostenerstattungen über PayPal an. Der Direktversicherer sieht sich mit dem neuen Angebot in einer Vorreiterrolle in der Versicherungslandschaft - bei der Mehrheit der Anbieter erfolgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...