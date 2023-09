Für Corona-Impfungen im Herbst und Winter sollen rund 14 Millionen Dosen von BioNTech zur Verfügung stehen, die an aktuelle Virus-Varianten angepasst sind. Ausgeliefert werden sollen sie zwischen September und November, wie das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Mainzer Biotech-Schmiede steht in den Startlöchern.Erwartet werden voraussichtlich 13,6 Millionen Dosen für Menschen ab zwölf Jahren, 300.000 Dosen für Kinder von fünf bis elf Jahren sowie 200.000 Dosen für Kleinkinder. ...

