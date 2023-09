In der Schweiz wird am Samstag, 16. September 2023, der Manga Day und damit die japanische Lesekultur gefeiert. Auch Orell Füssli ist dabei und verschenkt insgesamt 13'000 Mangas.Zürich - In der Schweiz wird am Samstag, 16. September 2023, der Manga Day und damit die japanische Lesekultur gefeiert. Auch Orell Füssli ist dabei und verschenkt insgesamt 13'000 Mangas. Was im letzten Jahr in Deutschland und Österreich initiiert wurde, erfährt 2023 durch die Einbeziehung der Schweiz eine bedeutende Erweiterung im deutschsprachigen Raum. Der Tag zelebriert die faszinierende Welt...

Den vollständigen Artikel lesen ...