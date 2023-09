Die Mobiliar ist im ersten Halbjahr 2023 erneut kräftig gewachsen und hat so weitere Marktanteile hinzugewonnen. Der Gewinn nahm allerdings leicht ab.Bern - Die Mobiliar ist im ersten Halbjahr 2023 erneut kräftig gewachsen und hat so weitere Marktanteile hinzugewonnen. Der Gewinn nahm allerdings leicht ab. Die Mobiliar steigerte das Prämienvolumen um 5,3 Prozent auf 3,30 Milliarden Franken, wie die genossenschaftlich organisierte Gruppe am Donnerstag mitteilte. Der Gewinn sank hingegen um 1,7 Prozent auf 228 Millionen Franken.

