Teilen: Die offiziellen Daten zeigten am Donnerstag, dass die deutsche Industrieproduktion im Juli stärker als erwartet gesunken ist, was auf eine weitere Schwäche des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland hinweist. Die Industrieproduktion im Wirtschaftszentrum der Eurozone sank im Juli um 0,8% gegenüber dem Vormonat, wie die Bundesanstalt für Statistik ...

