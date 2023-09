Die TUI-Aktie kann am vorletzten Handelstag der Woche immerhin mal wieder Kursgewinne verbuchen. Konkret geht es um etwa zwei Prozent nach oben. Das ist vermutlich eine (technische) Gegenbewegung auf die jüngsten signifikanten Kursverluste sein. Derweil versucht der Reise-Gigant mit einer neuen Marke ein neues Segment zu bedienen. Konkret will TUI mit dem Label "Time to Smile" vor allem preisbewusste Familien ansprechen, die großen Wert auf Komfort im Appartement mit mehr Platz, Privatsphäre und ...

