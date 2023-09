Klaus Kühne (KÜHNE & NAGEL) stockte seine Beteiligung auf 10 % auf und damit sind die aktivistischen Aktionäre ausgebremst. Die bisherigen Strukturmaßnahmen bleiben gültig. Nachsteigen? 11,6 Mrd. € Marktwert für ein Umsatzziel von knapp 19 Mrd. € im kommenden Jahr sind etwas anspruchsvoll, aber realistisch. Mit einem erkennbaren Ertragstrend untermauert, der zu einem KGV von 13 führt. Entscheidend sind die neuen Strukturen von BRENNTAG als weltgrößter Chemiedistributor, aber der wohl notwendigen Ausgliederung der Spezialchemie. Das ist umstritten. 70/71 € sind eine gute Ausgangsbasis, aber mit gebremstem Schaum in den Erwartungen, weil der weltweite Chemiemarkt zurzeit als schwer überblickbar gilt.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 35! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 35 u. a.:++ In der Industrie und im Handel steht die Effizienz im Vordergrund++ Deutschland wird kein E-Mobil-Land++ Die Inflation zeigt einen klaren Trend++ Millionendiebstahl bei AURUBIS - Und jetzt?++ Wall Street - Labor Day als Signalgeber?++ Die Short-Spezialisten haben sich auf TUI eingeschossenIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info