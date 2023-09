Die aggregierten Jahresgewinne der von der Finma beaufsichtigten 189 Versicherern in der Schweiz betrugen 7,6 Mrd CHF. Das entspricht einer leichten Steigerung um 1,5 Prozent.Zürich - Die Schweizer Versicherer haben im 2022 dank einer insgesamt guten Performance im versicherungstechnischen Bereich die ungünstigen Marktbedingungen mit fallenden Kursen an den Aktien- und Anleihenmärkten weitgehend auffangen konnten. Unter dem Strich stiegen die Gewinne leicht, wie ein am Donnerstag von der Finanzmarktaufsicht (Finma) veröffentlichter Bericht zeigt.

