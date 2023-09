Zum sechsten Mal hat das Swiss Green Economy Symposium den SGES SDG-Award für Unternehmen vergeben. Am 7. September 2023 wurde im Theater Winterthur die junge Züricher Designfirma Circleg prämiert.Winterthur - Zum sechsten Mal hat das Swiss Green Economy Symposium den SGES SDG-Award für Unternehmen vergeben. Am 7. September 2023 wurde im Theater Winterthur die junge Züricher Designfirma Circleg prämiert. 65 Millionen Menschen weltweit haben Beinamputationen. Diese leben meist in den Ländern des Südens. 55 Millionen haben keine Prothesen, weil sie zu teuer sind.

