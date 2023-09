Für die Ryanair-Aktie (WKN: A1401Z) hat 2023 bislang zwei Gesichter. Im ersten Halbjahr konnte der Titel des irischen Billigfliegers noch um über +40% zulegen. Im zweiten Halbjahr läuft es bis dato nicht mehr rund. Die Aktie steckt seit Anfang Juli in einem leichten Abwärtstrend fest und hat in den letzten zwei Monaten rund -8% an Wert verloren. Laufen die Motoren nicht mehr rund bei Ryanair? Ryanair vorgestellt Ryanair ist eine irische Billigfluggesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...