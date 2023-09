Die Schweiz muss hingegen noch weiter auf ihre Assoziierung an das EU-Forschungsprogramm warten.Brüssel - Grossbritannien kehrt zum EU-Forschungsprogramm «Horizon Europe» zurück. Das teilten der britische Premierminister Rishi Sunak und die EU-Kommission am Donnerstag mit. Die Schweiz muss hingegen noch weiter auf ihre Assoziierung an das EU-Forschungsprogramm warten. Grossbritannien war 2020 aus Horizon ausgeschlossen worden. Der Schritt erfolgte als Reaktion seitens der EU-Kommission auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...