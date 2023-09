Allein in Woche 34 beliefen sich die Lieferungen von Frischbananen auf insgesamt 3.405 Tonnen, das waren 10 % weniger als in der Vorwoche und 15 % weniger als in dem gleichen Zeitraum 2022. Bisher erreichten die Lieferungen aus Peru in der aktuellen Saison von Bananen 142.139 Tonnen, 2 % weniger im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum der vorherigen Saison, berichtete Agraria.pe. Bildquelle:...

