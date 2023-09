The following instruments on XETRA do have their first trading 08.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.09.2023Aktien1 PLJJBEE00028 Jujubee S.A.2 CA68218G1090 Omega Pacific Resources Inc.3 LU1072616219 B & M European Value Retail S.A.Anleihen1 CH1293237991 ABB Ltd.2 ES0213679OP3 Bankinter S.A.3 XS2680945479 Ferrovial SE4 XS2680046021 mBank S.A.5 XS2681383662 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC6 US904764BS55 Unilever Capital Corp.7 XS2615715286 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)8 XS2678226114 Assa-Abloy AB9 XS2681541327 ZF Europe Finance B.V.10 AT0000A36XD5 Erste Group Bank AG11 US24422EXD65 John Deere Capital Corp.12 US24422EXC82 John Deere Capital Corp.13 XS2678191904 Assa-Abloy AB14 XS2678207676 Assa-Abloy AB15 US092113AW94 Black Hills Corp.16 US20271BAL99 Commonwealth Bank of Australia17 USP3143NBQ62 Corporación Nacional del Cobre de Chile18 USP3143NBR46 Corporación Nacional del Cobre de Chile19 XS2677631355 DP World Crescent Ltd.20 US361448BM41 GATX Corp.21 DE000A30V257 Investitionsbank Berlin22 US24422EXE49 John Deere Capital Corp.23 US571748BU59 Marsh & McLennan Cos. Inc.24 US571748BV33 Marsh & McLennan Cos. Inc.25 US59217HEA14 Metropolitan Life Global Funding I26 XS2679878319 Santander Consumer Bank AG27 US86562MDG24 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.28 US86562MDJ62 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.29 USJ7771YSP36 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.30 USJ7771YSM05 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.31 XS2677517497 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.32 US90015WAM55 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.33 US904764BT39 Unilever Capital Corp.34 DE000HLB50Y0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale