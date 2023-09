Die Aktie von Mercedes-Benz Group hat gestern 1,4% verloren und ist auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten gefallen. Rückblick: Der Abwärtsdruck bei der Aktie von Mercedes-Benz Group hält nach dem schwachen August (-7%) bislang auch im September an. Bereits zum Monatsauftakt gaben die Notierungen am vergangenen Freitag 2,5% ab, konnten sich in ...

