Der Gigahub verfügt unter anderem über 16 ultraschnelle DC-Ladegeräte mit je 300 KW.Birmingham - In der britischen Metropole Birmingham ist der grösste öffentliche Ladestützpunkt für Elektrofahrzeuge in Grossbritannien eröffnet worden. Der Gigahub kann 180 Elektrofahrzeuge gleichzeitig aufladen. Er verfügt über 16 ultraschnelle DC-Ladegeräte mit je 300 KW. An diesen ultraschnellen Ladegeräten können 30 E-Fahrzeuge gleichzeitig binnen 15 Minuten aufgeladen werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...