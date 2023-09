Sturzfluten setzten U-Bahn-Stationen unter Wasser und schlossen Autofahrer auf den Strassen ein. Die Behörden schlossen die Schulen und forderten die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen.Hongkong - Rekordverdächtige Regenfälle haben am Freitag weite Teile Hongkongs lahmgelegt. Sturzfluten setzten U-Bahn-Stationen unter Wasser und schlossen Autofahrer auf den Strassen ein. Die Behörden schlossen die Schulen und forderten die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Fotos und Videos zeigten Anwohner, die durch trübes, braunes Wasser wateten, während heftige Regenfälle die...

