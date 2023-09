Das Dortmunder Unternehmen Tetraeder.solar arbeitet schon seit Jahren eng mit Google zusammen und war gemeinsam mit weiteren Unternehmen der Solarbranche auf der ganzen Welt an der Entwicklung einer umfassenden Solardatenlösung von Google beteiligt. In der vergangenen Woche hat Google das Ergebnis der langjährigen Zusammenarbeit mit der Solarbranche präsentiert. Denn das Unternehmen hat im Rahmen der Google-Konferenz Cloud Next '23 in San Francisco die neue Solar API vorgestellt. Die Tetraeder.solar ...

