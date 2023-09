DJ PTA-News: MediNavi AG: Erwirbt europäisches medizinisches Cannabinoid-Unternehmen über dänische Tochtergesellschaft Nordic Swan Pharma Group

Frankfurt am Main, 08.09.2023 (pta/08.09.2023/12:00) - MediNavi AG, ein führender Akteur in der Pharmazie- und Wellnessbranche, freut sich bekannt zu geben, dass ihre in Dänemark ansässige Tochtergesellschaft, Nordic Swan Pharma Group, von der MediNavi AG im Jahr 2022 die vollständige Eigentümerschaft erworben hat, erfolgreich die Geschäftsaktivitäten eines europäischen Unternehmens im Bereich medizinischer Cannabisprodukte und cannabinoid-basierter Nahrungsergänzungsmittel gesichert hat. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement der MediNavi, ihre Präsenz auf dem rasant wachsenden Markt für medizinisches Cannabis auszubauen.

Die übernommenen Geschäftsaktivitäten umfassen eine bedeutende Kundenbasis von mehr als 10.000 Kunden, einen umfangreichen Produktbestand, ein engagiertes Team von Fachleuten sowie umfassende Vertriebs- und Marketingressourcen. Zusätzlich zu diesen Vermögenswerten wird die MediNavi auch die Kontrolle über mehrere sozial ausgerichtete Medienplattformen mit einer großen Anhängerschaft übernehmen, die sich speziell für medizinisches Cannabis und die Verwendung von Cannabinoiden zur Schmerztherapie und anderen Gesundheitsanwendungen interessiert.

Diese Übernahme passt in die umfassende Strategie der MediNavi, ihr Produktportfolio zu diversifizieren und ihre Position auf dem wachsenden Cannabinoid Markt zu stärken. Cannabidiol (CBD), eine Schlüsselkomponente der Cannabinoide, hat in den letzten Jahren bemerkenswertes Marktwachstum verzeichnet, das durch die gestiegene Akzeptanz seiner potenziellen therapeutischen Vorteile vorangetrieben wurde. Die MediNavi erkennt das immense Potenzial von CBD und verwandten Produkten bei der Bewältigung verschiedener Gesundheits- und Wellnessbedürfnisse.

»Diese Übernahme betrachte ich als einen bedeutenden Meilenstein in unserem Streben nach Wachstumschancen im Cannabinoid-Sektor. Die Hinzufügung einer etablierten Kundenbasis, eines umfangreichen Produktinventars und einer qualifizierten Belegschaft wird die Fähigkeit von MediNavi verbessern, den ständig steigenden Anforderungen von Verbrauchern, die nach cannabinoid-basierten Lösungen suchen, gerecht zu werden«, sagt Brian Palm Svaneeng Mertz, CEO von Nordic Swan Pharma Group und Vorstandsmitglied der MediNavi AG.

Darüber hinaus bleibt die MediNavi aktiv darin engagiert, andere vielversprechende Übernahmemöglichkeiten innerhalb der Branche zu prüfen. Durch die Kombination von organischem Wachstum mit strategischen Übernahmen strebt das Unternehmen an, seine Führungsposition zu festigen und Kunden weltweit eine umfassende Palette hochwertiger cannabinoid-basierter Produkte anzubieten.

Diese Transaktion markiert ein aufregendes Kapitel in der Reise der MediNavi, ein globaler Marktführer im Bereich cannabinoid-basierter Wellnesslösungen zu werden. Das Unternehmen bleibt entschlossen, innovative, sichere und wirkungsvolle Produkte zu liefern, die die Lebensqualität von Menschen weltweit verbessern.

Der Vorsitzende des Vorstands, Sascha Magsamen, fügt hinzu: »In dieser Ära der zunehmenden Möglichkeiten und des wachsenden Bewusstseins für das therapeutische Potenzial von Cannabinoiden bleibt die MediNavi in ihrem Engagement für innovative Lösungen für unsere Kunden standhaft. Mit dieser strategischen Übernahme nutzen wir nicht nur eine Gelegenheit, sondern bekräftigen auch unsere Hingabe, das Leben durch cannabinoid-basierte Wellness zu bereichern. Unsere Reise geht weiter, und unsere Vision bleibt klar: die Zukunft von Gesundheit und Wohlbefinden zu führen und zu gestalten«, sagt Magsamen.

Die Übernahme erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der dynamischen Landschaft des CBD-Marktes. Cannabidiol (CBD), eine herausragende Verbindung, die aus der Cannabispflanze gewonnen wird, hat weltweit außergewöhnliches Marktwachstum und Akzeptanz erfahren. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Anerkennung seiner potenziellen therapeutischen Vorteile zurückzuführen, die von Schmerzlinderung bis zur Angstbewältigung reichen, sowie auf seine Vielseitigkeit in verschiedenen Branchen, einschließlich Gesundheitswesen, Kosmetik, Lebensmittel und Getränke.

In den letzten Jahren ist die Nachfrage der Verbraucher nach CBD-angereicherten Produkten stark gestiegen, was einen Paradigmenwechsel in der Einstellung zu natürlichen und ganzheitlichen Alternativen widerspiegelt. Der europäische CBD-Markt hat besonders bemerkenswerte Expansion erfahren, angetrieben durch regulatorische Fortschritte, die einen einfacheren Zugang und eine bessere Verteilung ermöglicht haben. Die MediNavi erkennt das enorme Potenzial dieses Marktes und positioniert sich strategisch, um eine entscheidende Rolle in seinem Wachstum zu spielen.

Wenn wir in die Zukunft blicken, wird deutlich, dass der CBD-Markt auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist. Die sich entwickelnde regulatorische Landschaft wird immer günstiger und schafft ein förderliches Umfeld für Innovation und Produktdiversifizierung. Die Verbraucherpräferenzen entwickeln sich ebenfalls weiter, wobei ein zunehmender Schwerpunkt auf Produktqualität, Sicherheit und Transparenz liegt.

Die MediNavi ist entschlossen, an vorderster Front dieser Entwicklungen zu bleiben und sicherzustellen, dass unsere Kunden Zugang zu hochwertigen CBD- und cannabinoid-basierten Produkten haben, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Die MediNavi betrachtet diese Übernahme als einen strategischen Schritt, um nicht nur am blühenden CBD-Markt teilzunehmen, sondern auch seine Zukunft durch verantwortungsvolle und innovative Praktiken zu gestalten.

Durch die Kombination der etablierten Kundenbasis, des Produktportfolios und der Markteinblicke des übernommenen Unternehmens mit dem Engagement der MediNavi für Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle strebt das Unternehmen an, bei der Bereitstellung sicherer und wirksamer CBD-Lösungen führend zu sein, die Menschen befähigen, ein gesünderes und erfüllteres Leben zu führen.

»Der CBD-Markt ist ein dynamisches Feld mit immensem Wachstumspotenzial, und die MediNavi freut sich darauf, eine treibende Kraft in seiner fortwährenden Entwicklung zu sein und ein vertrauenswürdiger Marktführer in der CBD-Branche zu werden. Wir bieten Produkte an, die zum Wohlbefinden und zur Zufriedenheit unserer Kunden beitragen und dabei höchsten Standards in Sachen Integrität und Qualität entsprechen. Gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft Nordic Swan Pharma Group sind wir bereit, einen bedeutenden Einfluss auf die globale CBD-Landschaft zu haben«, schließt Magsamen ab.

Über Nordic Swan Pharma Group ApS

Nordic Swan Pharma Group ( http://nordicswanpharma.dk/ ) ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf medizinischen Cannabis, Cannabinoide und CBD-angereicherte Hautpflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert hat. Nordic Swan Pharma Group investiert in die medizinische Cannabisindustrie in ganz Europa mit Hingabe und einer Vision, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln, Supplements und Hautpflegeprodukten spezialisiert, die Cannabinoide und andere natürliche wirksame Inhaltsstoffe enthalten, die über einen Webshop ( https://natureswan.com/ ) in ganz Europa und Skandinavien verkauft werden.

Über MediNavi AG

Mit Sitz in Frankfurt, Deutschland, die MediNavi AG ( https://medinavi.de/ )ist eine Holdinggesellschaft, die Nordic Swan Pharma Group ApS zu einhundert Prozent gehört.

