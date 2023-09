Am Donnerstag sind die Aktien von Apple um weitere 2,9 Prozent gesunken. Dies nach einem Bericht, dass China plant, ein Verbot der Nutzung von iPhones auf staatlich unterstützte Behörden und Unternehmen auszuweiten.Cupertino - Am Donnerstag sind die Aktien von Apple um weitere 2,9 Prozent gesunken. Dies nach einem Bericht, dass China plant, ein Verbot der Nutzung von iPhones auf staatlich unterstützte Behörden und Unternehmen auszuweiten. China ist der grösste Auslandsmarkt für die Produkte des Unternehmens, und die Verkäufe in China machten im vergangenen Jahr etwa ein Fünftel der Gesamteinnahmen des...

Den vollständigen Artikel lesen ...