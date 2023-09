Nürnberg - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hält die geplante Einführung der Kindergrundsicherung zum Jahresbeginn 2025 für nicht umsetzbar. Das geht aus der Stellungnahme hervor, die die BA im laufenden Gesetzgebungsverfahren abgegeben hat und über die der "Tagesspiegel" berichtet (Samstagsausgabe).



Die zuletzt avisierte Zielvorstellung werde "inzwischen von der BA als unrealistisch eingeschätzt", heißt es darin. Selbst ein schrittweiser Einstieg ab 2025 sei "nicht mehr vorstellbar". Die Einschätzung der Bundesagentur ist maßgeblich, denn sie ist die Behörde, die die Pläne umsetzen muss. Für Familienministerin Lisa Paus (Grüne) ist die Einschätzung ein Rückschlag.



Die BA führt in der Stellungnahme als Begründung an, es seien erhebliche Änderungen von bestehenden IT-Programmen und Schnittstellen notwendig, außerdem müssten neue IT-Lösungen geschaffen werden. Es gebe aber noch keine "verwaltungsvertragliche Legitimation", mit den Arbeiten überhaupt zu beginnen, insbesondere gebe es dafür keine Finanzierung. Die BA sieht sich in der Folge nicht einmal in der Lage zu schätzen, welches Startdatum realistisch wäre und kommt sogar zu dem Schluss, dass der Gesetzentwurf viele organisatorische und inhaltliche Fragen "noch immer offenlässt".

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken