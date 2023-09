Trendumkehr: Die im Juli sinkenden Preise auf dem Strommarkt zogen im August 2023 wieder an. Gemeinsam mit dem Spotmarkt-Preis steigt auch der Marktwert für Solar- und Windenergie. Im August 2023 lag der Monatsmarktwert für eine Kilowattstunde Solarstrom bei 7,533 Cent. Nach dem Rückgang im Juli steigt der Marktwert Solar nun also wieder. Dabei entwickelt sich der Monatsmarktwert Solar auch im August 2023 in absoluten Zahlen weiterhin etwa parallel zum Spotmarkt-Preis, der im August bei 9,432 Cent ...

