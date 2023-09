heute falle ich quasi direkt mit der (Auto-)Tür ins Haus, denn der Höhepunkt dieser (Handels-)Woche erstreckt sich über gleich mehrere Tage und findet derzeit in München statt. Die Rede ist natürlich von der Internationalen Automobilausstellung, kurz IAA, die - nach Jahrzehnten in Frankfurt - seit 2019 in der bayerischen Landeshauptstadt abgehalten wird. Von Dienstag bis Sonntag hat das geneigte (Fach-)Publikum Gelegenheit, die neuesten Karossen und Trends in Sachen Automobilität zu bewundern. Besonders hell dürfte das Rampenlicht dabei auf die chinesischen Hersteller und deren Fahrzeuge scheinen, schicken die sich doch an, den deutschen (und europäischen) Markt mit ihren E-Modellen zu erobern. Die deutschen Autobauer geben sich zwar kämpferisch, zeigen aber schon jetzt Schwächen, wie das Beispiel Volkswagen zeigt: ...

