PRESSEMITTEILUNG

MAX Automation SE prüft Veräußerung der MA micro Gruppe Hamburg, 8. September 2023 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Beteiligungsgesellschaft MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588 ) hat mit Ad-Hoc Mitteilung vom heutigen Tag bekannt gegeben, die Veräußerung der MA micro Gruppe in einem strukturierten Verkaufsprozess zu prüfen. Die MAX Automation verfolgt im Rahmen ihres Beteiligungsansatzes weiterhin das Ziel, die zukunftsfähige Aufstellung der Portfoliounternehmen durch das lokale Management sicherzustellen und diese bei der Evaluierung, Bewertung und Umsetzung wertsteigernder Maßnahmen zu begleiten. Dabei entwickelte sich das auf den Medtech-Markt fokussierte Segment MA micro Gruppe seit 2017 operativ und finanziell sehr erfolgreich. Das Management der Gesellschaft nahm frühzeitig die strategischen Weichenstellungen vor und bot den Kunden mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstklassige Leistungen. Im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Evaluierung strategischer Optionen ist die MAX Automation zu dem Ergebnis gekommen, dass die MA mico Gruppe unter der Eigentümerschaft eines globalen strategischen Partners ihre Wachstumschancen schneller realisieren und den Expansionskurs weiter beschleunigen kann. Interessierte Parteien haben erste Informationen erhalten und sollen in einem nächsten Schritt Gelegenheit zur Unternehmensprüfung (Due Diligence) der MA micro Gruppe erhalten. Ob es zu einem Verkauf der MA micro Gruppe kommen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen. Houlihan Lokey Germany begleitet die MAX Automation als Transaction Advisor und Hengeler Mueller als Legal Advisor. KONTAKT:

Marcel Neustock

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 - 40 - 8080 582 75

investor.relations@maxautomation.com

www.maxautomation.com ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN:

Susan Hoffmeister

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Tel.: +49 - 89 - 125 09 03 33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de ÜBER DIE MAX AUTOMATION SE Die MAX Automation SE mit Sitz in Hamburg ist eine mittelständische Finanz- und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf das Management und den Erwerb von Beteiligungen an wachstums- und cashflowstarken Unternehmen in Nischenmärkten konzentriert. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, Elektronik-, Recycling-, Rohstoffverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie in der Medizintechnik. Seit 2015 ist die MAX Automation SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN DE000A2DA588) und erzielte 2022 einen Umsatz von 409,2 Mio. Euro. www.maxautomation.com



