Berlin - Der Bundestag hat das umstrittene Heizungsgesetz beschlossen. Die entsprechenden Änderungen am Gebäudeenergiegesetz erhielten am Freitag im Parlament die notwendige Mehrheit.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken