Die PCP.COM Gruppe, Betreiber der Marken STEG Electronics, Techmania oder PC-Ostschweiz, schliesst seine Filialen und Onlineshops und wird voraussichtlich in den kommenden Tagen die Bilanz deponieren müssen.Zürich - Die PCP.COM Gruppe, Betreiber der Marken STEG Electronics, Techmania oder PC-Ostschweiz, schliesst seine Filialen und Onlineshops und wird voraussichtlich in den kommenden Tagen die Bilanz deponieren müssen. Aufgehobene Kreditlimiten haben das Unternehmen in Liquiditätsengpässe gebracht, die Suche nach Lösungen blieb erfolglos, wie es in einer Mitteilung heisst. Rund 80 Stellen in der...

