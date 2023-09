Die Kredithürden bei den Banken für kleine und mittelständische Unternehmen sind gestiegen. Viele Firmen sehen sich daher nach Alternativen zum klassischen Bankdarlehen um. Doch welche alternativen Finanzierungsmöglichkeiten machen für KMU am meisten Sinn?Von Holger C. HinzFür Unternehmen ist es derzeit sehr schwer, Kreditfinanzierungen bei den Banken zu bekommen. Auf der anderen Seite steigt der Kapitalbedarf durch brüchige Lieferketten, Inflation, steigende Löhne und hohe Energiepreise. Zudem wollen viele Unternehmen investieren, etwa in ihr Wachstum oder Übernahmen, die Umstellung auf erneuerbare Energien oder in klimaneutrale Produktionsprozesse und Dienstleistungen. Die Banken verlangen jedoch deutlich höhere Sicherheiten als in den Vorjahren und erwarten einen hohen Cashflow für eine Unternehmensfinanzierung. Und grundsätzlich gilt: je kleiner ein Unternehmen, umso zurückhaltender sind die Banken. Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sind deshalb besonders stark von den gestiegenen Kredithürden betroffen.Gerade für KMU ist es deshalb wichtig, die eigene Finanzierung auf mehrere Standbeine zu verteilen, sich alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen, um so ihre Abhängigkeit von den Kreditinstituten zu verringern. Die Palette an alternativen Finanzierungsmöglichkeiten ist breit. Welche Maßnahmen zur Kapitalbeschaffung für ein Unternehmen sinnvoll sind, hängt vom Zweck und den genauen Umständen der Maßnahme ab. Ein Überblick:Debt-FondsEine Finanzierungsmöglichkeit stellen Debt-Fonds dar, auch Private Debt genannt. Bei Private Debt wird ein Kredit nicht durch eine Bank, sondern durch institutionelle Investoren wie Versicherungen, Fondsgesellschaften, Pensionsfonds oder Stiftungen ...

