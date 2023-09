Der EuroStoxx50 schliesst 0,38 Prozent höher mit 4237,19 Punkten und dämmt damit seinen Wochenverlust auf rund ein Prozent ein.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben eine maue Woche versöhnlich beendet. Der EuroStoxx50 drehte am Freitag im Einklang mit den stabilisierten US-Börsen nach zeitweisen Kursabschlägen wieder ins Plus. Er schloss 0,38 Prozent höher mit 4237,19 Punkten und dämmte damit seinen Wochenverlust auf rund ein Prozent ein. Zuvor hatte der Leitindex der Eurozone sieben Handelstage in Folge nachgegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...