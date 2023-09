Die Börse hat die Krise bei Adidas abgehakt, der Blick geht nach vorne. Die Aktie von Deutschlands größtem Sportartikelhersteller liegt 2023 39 Prozent im Plus - das bedeutet Platz 2 im DAX. Wer seit dem Börsengang 1995 Adidas-Aktionär ist, hat viel mehr verdient als mit einem Investment in den deutschen Leitindex.Näher am Kunden zu sein, mehr Innovationsstärke, bessere Positionierung in aufstrebenden Märkten. All das erwartet die Börse von Adidas-Chef Bjørn Gulden. In den vergangenen Monaten hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...