"Künstliche Intelligenz ist die Plattform, die Internet, Handys und die Cloud verstärkt. Sie ist größer als alle drei, weil sie auf ihnen aufbaut." Das sagt Selfmade-Multimilliardär Reid Hoffmann, der als einer der Ersten in OpenAI investierte. An vorderster Front erlebte er mit, wie ChatGPT zur Innovation des Jahres wurde. Und trotzdem stellt auch er sich die Frage, was die Technologie wirklich alles kann. Wie schlagen wir Kapital aus den enormen Möglichkeiten, die die KI uns eröffnet? Schaffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...