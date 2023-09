Der Vorstand der Covestro AG hat heute beschlossen, im Hinblick auf das von der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) bekundete Interesse an Covestro ergebnisoffene Gespräche mit Adnoc aufzunehmen. Ob, in welcher Form und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung zwischen den Gesprächspartnern zustande kommt, ist offen und wird vom Verlauf der bevorstehenden Gespräche abhängen, heißt es von Unternehmensseite.Der Vorstand von Covestro wird in den Gesprächen insbesondere auch die Absicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...