ELMOS Semiconductor ISIN: DE0005677108 konnte im Wochenverlauf 4,29 Prozent zulegen. Damit gehörte die Aktie des Halbleiterherstellers aus Dortmund zu den Top-Performern im SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie exakt bei 68,00 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch bei 69,90 Euro auf Xetra gesehen. Die nächsten charttechnischen Hürden liege zwischen 70,00 Euro und 72,00 Euro und darüber wäre der Weg Richtung 80,00 Euro so gut wie ...

