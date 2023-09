Am Ende hat sich die G20-Gruppe in Neu Delhi mit dem Arrangement mit Russland gerade noch einmal über die Runden gerettet.Neu Delhi - Es gehört zu den Ritualen internationaler Gipfel, dass die Ergebnisse von den Teilnehmern am Ende als Erfolg verkauft werden - mögen sie noch so dünn sein. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beherrscht diese Disziplin besonders gut. In seiner kurzen Pressekonferenz zusammen mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf dem G20-Gipfel in Neu Delhi sagt er am Samstagabend zehn Mal...

Den vollständigen Artikel lesen ...