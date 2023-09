Berlin - AfD-Chefin Alice Weidel hält den von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigten "Deutschland-Pakt" für einen Ausdruck der Schwäche der Bundesregierung. "Ich habe bei dem Ausdruck Deutschland-Pakt vom Bundeskanzler zuerst gedacht, dass das ein Armutszeugnis ist, so etwas auszusprechen", sagte Weidel am Sonntag im sogenannten "Sommerinterview" der ARD. "Denn es zeigt, dass die Koalition zutiefst zerstritten ist und dass der Kanzler seinen Laden nicht mehr im Griff hat, dass er sich Mehrheiten bei der Opposition suchen muss."



Und das sehe sie kritisch in der Lage, in der sich das Land befinde. "Wir haben hohe Energiepreise, wir haben eine viel zu hohe Steuerlast." Da hätte sie sich "deutlich konkretere Signale" auch vom Bundeskanzler gewünscht.

