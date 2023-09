Partners Group Holding Aktien ISIN: CH0024608827 konnten im Wochenverlauf 7,10 Prozent zulegen. Damit war das Investmentunternehmen aus der Schweiz der Top-Performer im SMI. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 1.021,50 CHF, das Wochenhoch hat man am Dienstag gesehen. Der Kurs notiert über der psychologisch wichtigen Marke und wenn das so bleibt, könnte es schon bald Richtung 1.100/1.150 CHF weiter nach oben gehen.PerformanceIm laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...