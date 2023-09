Apple-Aktien ISIN: US0378331005 haben im Wochenverlauf 5,95 Prozent an Wert verloren. Damit war der iPhone-Bauer aus Kalifornien der zweitgrößte Verlierer im Dow Jones. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 178,18 USD, das Wochentief hatte die Aktie im Tagesverlauf am Donnerstag bei 173,54 USD gesehen. Die Aktie wirkt charttechnisch angeschlagen. Sollte es einen Rücksetzer bis auf etwa 170,00 USD geben, könnte man sich den Einstieg für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...