Intel-Aktien ISIN: US4581401001 konnten im Wochenverlauf 3,82 Prozent zulegen. Damit war der Halbleiterhersteller aus dem kalifornischen Santa Clara der Top-Performer im Dow Jones. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 38,01 USD, das Wochenhoch hatte die Aktie im Tagesverlauf bei 38,82 USD gesehen. Die Aktie wirkt überkauft und könnte zunächst einmal in eine Konsolidierung übergehen. Danach könnte es in Richtung 40/45 USD weiter nach ...

