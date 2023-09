Aldi UK testet vier neue lose Obst- und Gemüseangebote, um den Plastikmüll weiter zu reduzieren. Ab dieser Woche werden in ausgewählten Aldi-Filialen in ganz Großbritannien Artikel wie Knoblauch, Limetten, Zitronen und Orangen als lose Ware eingeführt. Wenn dieser Schritt in allen Filialen umgesetzt wird, kann der Discounter damit weitere 94 Tonnen Plastikverpackungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...