Zeil am Main hat bald eine neue Anlaufstelle für "gute Lebensmittel": Am westlichen Ortsrand direkt an der B26 entsteht derzeit ein neuer tegut… Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von rund 1.750 Quadratmetern. Am Mittwoch, dem 06. September, wurde im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern der planenden und ausführenden Baufirmen und im Beisein von Zeils...

Den vollständigen Artikel lesen ...