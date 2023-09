Seit Ende Juli durchläuft die Infineon Aktie eine deutlichere Konsolidierung, Nach Erreichen des Haussetops am 28. Juli bei 40,27 Euro ist der Aktienkurs des DAX-notierten Chipkonzerns in den letzten Wochen bis auf 31,475 Euro zurück gefallen. Seit Mitte August zeichnet sich aber eine potenzielle Bodenbildung in der Konsolidierung ab. Die Hauptrolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...