Der Zinserhöhungszyklus der Notenbanken nähert sich seinem Ende. Die letzten noch zu erwartenden Zinsschritte der EZB oder der SNB sind in den Renditen der Obligationen weitgehend eingerechnet.Von Thomas Stucki, CIO St.Galler Kantonalbank Der Zinserhöhungszyklus der Notenbanken nähert sich seinem Ende. Die letzten noch zu erwartenden Zinsschritte der EZB oder der SNB sind in den Renditen der Obligationen weitgehend eingerechnet. Die Gefahr, durch weitere starke Zinserhöhungen grosse Kapitalverluste auf den Obligationen zu erleiden, ist damit gesunken. Anlagen in Obligationen werden...

Den vollständigen Artikel lesen ...