Die Zahl leerstehender Wohnungen in der Schweiz ist das dritte Jahr in Folge zurückgegangen. Davor war die Leerstandquote während zwölf Jahren gestiegen.Neuenburg - Die Zahl leerstehender Wohnungen in der Schweiz ist das dritte Jahr in Folge zurückgegangen. Davor war die Leerstandquote während zwölf Jahren gestiegen. Konkret standen per 1. Juni 2023 54'765 Wohneinheiten leer. Das sind 1,15 Prozent des gesamten Wohnbestands (inkl. Einfamilienhäuser), wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Die Leerstandsquote sank somit innert...

