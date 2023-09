Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenstart mehrheitlich an. Der Leitindex SMI hat aktuell einmal mehr die 11'000er-Marke zurückerobert.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenstart mehrheitlich an. Der Leitindex SMI hat aktuell einmal mehr die 11'000er-Marke zurückerobert. In den letzten Wochen hat er sich in einer Spanne von knapp 400 Punkten immer wieder um diese Marke bewegt. Insgesamt seien aber in den nächsten Tagen trotz den zahlreichen anstehenden Daten keine allzu grossen Sprünge am Markt zu erwarten...

