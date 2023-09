Microsofts Aktie ist seit Anfang Jahr deutlich im Plus - nicht zuletzt dank Investments in Künstliche Intelligenz. Der Druck von Konkurrenten wie Google steigt aber.Microsofts Aktie ist seit Anfang Jahr deutlich im Plus - nicht zuletzt dank Investments in Künstliche Intelligenz. Der Druck von Konkurrenten wie Google steigt aber. Flow-Banks Research-Team ordnet ein. Anfang 2023 verkündete Microsoft, 10 Milliarden US-Dollar in OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, zu investieren. Mit diesem Paukenschlag machte das Unternehmen klar, dass es im Bereich der...

Den vollständigen Artikel lesen ...