Nach dem Entscheid die Credit Suisse Schweiz vollständig in die UBS zu integrieren hat Schweiz-Chefin Sabine Keller-Busse nun ihr Managementteam zusammengestellt.Zürich - Nach dem Entscheid die Credit Suisse Schweiz vollständig in die UBS zu integrieren hat Schweiz-Chefin Sabine Keller-Busse nun ihr Managementteam zusammengestellt. So werde unter anderem André Helfenstein, CEO der Credit Suisse (Schweiz) AG, bleiben und an sie und CS-CEO Ulrich Körner rapportieren. Dies geht aus einer Mitteilung an die Mitarbeiter vom Montag hervor...

