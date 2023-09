In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Fusionen und Übernahmen beeinflussen die aktuellen wirtschaftlichen Faktoren die Strategien der Marktteilnehmer erheblich.Von Xavier Ledru, Head of Corporate Finance REYL Genf / Zürich - Die Welt hat sich in letzter Zeit drastisch verändert, und das nicht nur kurzfristig. Die Zentralbanken haben die Zinssätze so schnell wie seit den 1990er Jahren nicht mehr angehoben, und die meisten politischen Entscheidungsträger erwarten eine Rückkehr zu einer Inflationsrate von zwei Prozent nicht vor 2025.

Den vollständigen Artikel lesen ...