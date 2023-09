Bereits im Frühjahr berichtete das "Handelsblatt" über die sogenannten Tesla Files. Dabei handelt es sich um eine Sammlung an internen Daten, in denen zahllose sensible Informationen von Kunden und Mitarbeitern zu finden sind. Besonders brisant daran ist, dass wohl über Jahre intern ein recht einfacher Zugriff möglich war und sich so ziemlich jeder Angestellte Zugriff auf die Daten verschaffen konnte.Anzeige:Eine Weile schien es so, als würde Tesla (US88160R1014) noch einmal mit einem blauen Auge davonkommen. Das Thema sorgte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...