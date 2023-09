Max Bögl will an einem neuen Produktionsstandort in Emden bis zu 200 Windtürme pro Jahr bauen. Insgesamt steigen die Kapazitäten ab 2024 damit auf 600 Türme. Der Spezialist für Windtürme onshore, Max Bögl, nimmt ein neues Werk in Emden in Betrieb. Wie das Unternehmen mitteilte, will es damit seine Fertigungskapazitäten auf bis zu 600 Hybridtürme pro Jahr steigern. In Folge der ambitionierten Ausbauziele der Bundesregierung für Onshore-Windenergie steige der Bedarf aktuell wieder kontinuierlich an. ...

