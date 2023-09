Teilen: Die Risikostimmung bleibt am frühen Montag fester, unterstützt von einer Erholung der chinesischen Aktien, nachdem ein Anstieg der Inflation in China zaghafte Anzeichen von Stabilität in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gezeigt hatte. Der chinesische Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im August um 1,0% gegenüber dem Vorjahr, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...